Covid-19: Speranza a High level seminar su salute, “Sfida è vaccinare 70% popolazione mondiale entro metà anno”

Roberto Speranza ha partecipato, in videoconferenza, all’High Level Seminar sul rafforzamento dell’architettura della salute globale, all’interno del G20 dei Ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali. “La sfida più importante è quella di raggiungere il 70 per cento di popolazione globale vaccinata entro la metà di quest’anno, in modo da prevenire il sorgere di nuove varianti del virus. Siamo sempre più consapevoli che soltanto insieme usciremo da questa crisi”, ha sottolineato il Ministro Speranza nel suo intervento.