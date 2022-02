Udine – Scritte no vax, 3 denunciati dalla Digos

Gli agenti della Digos della questura di Udine hanno denunciato 3 persone legati al movimento contrario ai vaccini per il Covid 19 “V_V Guerrieri”, per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Durante il mese di dicembre erano comparse sulle mura di numerosi edifici della città scritte dal carattere no vax.

È stato possibile risalire agli autori del reato, un uomo e una donna, grazie all’acquisizione di diverse immagini che li ritraevano nell’atto di imbrattare i muri ed allontanarsi a bordo di un’auto.

L’identificazione è stata possibile perché gli uomini della Squadra volante li avevano precedentemente controllati a bordo dell’auto utilizzata e presente nel video e sanzionati perché si rifiutavano di indossare la mascherina.

Contemporaneamente a Cividale del Friuli, agenti del Commissariato intervenivano per delle scritte analoghe a quelle sopracitate e per la segnalazione di volantini con il logo del movimento no vax “V_V Guerrieri”. Anche in questo caso, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti riuscivano ad identificare l’autore degli atti descritti.

Le perquisizioni che hanno seguito i due episodi hanno portato al rinvenimento ed al sequestro di bombolette spray, volantini ed adesivi di diverso formato e dimensioni contenenti il logo del movimento e ai capi d’abbigliamento utilizzati dagli autori degli imbrattamenti.