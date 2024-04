Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra, il bilancio

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 66 persone, di cui 16 con precedenti di polizia e 4 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, controllati 43 veicoli ed, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro che è stato confiscato.

Ancora, gli operatori nel transitare in viale 2 Giugno, hanno notato un uomo scendere frettolosamente da un’autovettura in sosta che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo di polizia ma è stato immediatamente raggiunto. Dato l’atteggiamneto circospetto dell’indagato, gli agenti avevano motivo di ritenere che lo stesso stesse celando qualcosa; difatti, l’uomo, nelle tasche della tuta che indossava, stava celando circa 3 mila euro in contanti e, nello zainetto che aveva in spalla, nascondeva 4 confenzioni contenenti 61 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 60 grammi e diverso materiale per il confezionamento tra cui una macchina per il sottovuoto; mentre, all’interno del vano porta oggetti del veicolo dal quale era stato notato scendere, sono state rinvenute altre 2 confezioni con circa 7 grammi di marijuana.

Pertanto, il 23enne, napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il veicolo, invece, è stato sequestrato ai fini della confisca poiché già sottoposto a sequestro amministrativo.