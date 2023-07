Cerca di eludere i controlli facendosi rilasciare una nuova carta di circolazione, denunciato 45enne di Gragnano

Nei giorni scorsi gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, durante un servizio di vigilanza stradale sulla SS. 145, in località Bottaro, hanno controllato un veicolo condotto da un soggetto di circa 40 anni originario di Torre Annunziata.

Durante i controlli è emerso che il veicolo era stato sottoposto a sequestro da personale della Polizia Locale di Castellammare di Stabia per mancanza della copertura assicurativa e lasciato in custodia al precedente proprietario, identificato per un 45enne residente a Gragnano.

I poliziotti, insospettiti dal fatto che il conducente fosse in possesso di regolare carta di circolazione, hanno accertato che un’altra copia della carta di circolazione era ancora in custodia alla Polizia Locale.

Pertanto gli operatori hanno proseguito le indagini verificando che il precedente proprietario, al fine di eludere la confisca, aveva denunciato falsamente lo smarrimento della carta di circolazione, oggetto di sequestro, per ottenere, in modo fraudolento dalla Motorizzazione, una nuova carta di circolazione con cui l’uomo, non curante neanche degli obblighi di custodia, è riuscito anche a vendere il veicolo all’ignaro acquirente.

Per tali motivi, lo scorso mercoledì, l’uomo è stato denunciato per falso e truffa nonché sanzionato amministrativamente per omessa custodia.