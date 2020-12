Castellammare – Scoperti al cimitero i resti di 15 defunti lasciati senza sepoltura per 20 anni

“Dignità e decoro per 15 defunti stabiesi rimasti per vent’anni nel più totale anonimato. Una triste scoperta è stata effettuata nel cimitero nelle scorse settimane da Annamaria De Simone, consigliera del gruppo Gaetano Cimmino Sindaco di Stabiae: i resti mortali di alcuni cittadini stabiesi erano stati lasciati senza sepoltura, all’interno di un deposito cimiteriale”. Lo rende noto via social il sindaco Gaetano Cimmino.