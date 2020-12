Sorrento – Controlli della Polizia in città, ecco il bilancio

Stamattina gli agenti del Commissariato di Sorrento e della Polizia Locale di Sorrento, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Tasso.

Nel corso dell’attività sono state identificate 57 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllate 27 autovetture e 18 motoveicoli, e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata revisione.

Infine, sono state sanzionate due persone per inottemperanza alle norme anti-Covid poiché trovate fuori dal loro comune di residenza.