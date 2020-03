Castellammare – In strada senza motivo e con una dose di crack in tasca, denunciato 42enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un 42enne di Sorrento. I militari lo hanno visto passeggiare in viale Don Bosco. Non è stato in grado di fornire un giustificato motivo alla sua presenza all’interno del rione Savorito ed è stato anche perquisito. Nelle sue tasche 1 grammo di crack.

L’uomo è stato segnalato anche alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.