Torre del Greco – Differenziata al 50%, Buttol: “La città risponde positivamente nonostante il momento difficile”

Dopo la prima settimana di «porta a porta», allargato a tutta la città, le previsioni delle percentuali di raccolta differenziata si attestano intorno al 50%. Sono questi i primi dati, ad oggi, dal giorno di avvio del nuovo sistema di deposito e raccolta rifiuti a Torre del Greco. Dati che l’Azienda sta elaborando quotidianamente per tenere d’occhio l’andamento della raccolta e necessari a programmare gli interventi relativi al servizio di igiene urbana.

La Buttol Srl intende esprimere un ringraziamento particolare alla cittadinanza di Torre del Greco, che in un momento così difficile risponde positivamente rispetto al nuovo sistema di raccolta, introdotto in via definitiva dal 16 marzo 2020. L’Azienda è vicina alle famiglie di Torre del Greco che stanno affrontando l’emergenza sanitaria ed esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime.

Comunichiamo i primi dati positivi con l’intento di incoraggiare e premiare la cittadinanza per quello che sta facendo. L’Azienda intende esprimere un sentimento di gratitudine anche verso gli operatori ecologici che lavorano per il servizio di igiene urbana.

I dati sono incoraggianti e fanno ben sperare per il futuro, soprattutto in relazione alle ripercussioni positive in termini di costi di gestione degli smaltimenti presso le piattaforme individuate dall’Ente. Mantenendo il trend positivo, la città potrà lasciarsi alle spalle le percentuali esigue degli ultimi anni. Si passa da una media del 25-30% a una previsione del 50%, che – chiariamo – è relativa alla sola prima settimana di «porta a porta» istituito in tutta la città. L’Azienda ha predisposto la consegna dei contenitori della raccolta differenziata alle grandi utenze. Ad aumentare sensibilmente di oltre il 50% sono le frazioni di umido, carta, cartone e multimateriale.

