Castellammare – Emergenza Coronavirus: scuole chiuse fino al 28 novembre

“Didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 28 novembre in base all’ordinanza n. 327/2020.

L’ordinanza regionale n. 91, che dispone la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia e le prime classi della primaria, non avrà effetto sul territorio di Castellammare di Stabia fino al termine della settimana in corso.