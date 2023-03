Castellammare di Stabia – Arrestato 45enne di Boscoreale per un furto in un supermercato

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per rapina un 45enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine.

Ha raccolto alcuni generi alimentari dagli scaffali di un supermercato in Via Napoli e, per guadagnarsi la fuga senza pagare, ha colpito con un pugno uno dei dipendenti.

I militari, allertati dal personale del market, hanno facilmente rintracciato il 45enne mentre era a bordo di un’utilitaria.

Finito in manette, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

La merce è stata riconsegnata, per l’impiegato lesioni ritenute guaribili in 3 giorni.