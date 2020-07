Castellammare – Candidatura per Capitale Italiana della Cultura 2022, inviato dossier al ministero per i Beni ambientali

“Oggi abbiamo inviato al ministero per i Beni ambientali il dossier recante la proposta di candidatura per Castellammare a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2022. Non mi dilungo nell’illustrare il dossier inviato anche perché nei prossimi giorni è stata programmata apposita conferenza stampa in merito”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

“Sono estremamente fiero delle tantissime manifestazioni di apprezzamento, nonché delle eccezionali personalità che hanno voluto condividere il progetto e diventarne testimonial, prosegue il sindaco. L’auspicio è quello di poter festeggiare tutti insieme ad inizio 2022 la cerimonia di apertura dell’evento per vivere intensamente ed entusiasticamente l’anno della cultura stabiese proiettato sugli scenari nazionali ed internazionali.