Casoria – Sorpresa con la droga, arrestata

Stamattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Nazionale delle Puglie a Casoria presso l’abitazione di una donna ed hanno rinvenuto in una borsa 1460 involucri contenenti circa 1832 grammi di marijuana, un sacchetto contenente circa 286 grammi della stessa sostanza, 200 involucri contenenti circa 78 grammi di cocaina, 5 sacchetti contenenti circa 750 grammi della stessa sostanza, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 2 telefoni cellulari.

S.O.B.J.,25enne di Casoria con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.