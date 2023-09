Caivano – “Alto Impatto” della Polizia: ecco il bilancio

Nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano e in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 177 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, una denunciata per guida senza patente reiterata nel biennio ed una sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, i poliziotti hanno altresì controllato 98 veicoli e contestato 6 violazioni del Codice della Strada.