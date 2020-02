Bruxelles – Covid-19, Speranza: “Europa sia forte e unita. Con scelte coraggiose insieme ce la faremo”

“L’Europa può e deve dare una risposta forte e coordinata per evitare la diffusione del virus tra le nostre comunità”. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al Consiglio dei ministri della Salute Ue svoltosi oggi a Bruxelles. “Come si vede nella provincia di Hubei, e in modo particolare nella città di Wuhan, la gestione sanitaria del virus è molto complicata una volta che la sua diffusione arriva a numeri significativi. Per i nostri studi, che abbiamo condotto in queste settimane, si può arrivare a un paziente su cinque, quasi il 20 per cento, che può avere bisogno di terapia intensiva e assistenza respiratoria. Sono numeri che possono mettere in difficoltà anche servizi sanitari nazionali importanti e solidi come quelli che ci sono in Unione europea”.

“Per questo dobbiamo oggi lavorare insieme – ha rimarcato il ministro – per prevenire la diffusione con tempestività e coraggio, con politiche di prevenzione. Noi, in Italia, abbiamo assunto misure rigorose seguendo il principio di massima cautela e massima precauzione. Abbiamo sospeso tutti i voli diretti da e per la Cina e abbiamo controlli serrati in tutti i porti e aeroporti del nostro Paese”.

“Sento una doppia responsabilità, non solo per il mio Paese e l’Europa, ma anche per il continente africano, che è a noi molto vicino geograficamente – ha aggiunto Speranza. I servizi sanitari nazionali sono molto più fragili di quelli europei e una potenziale diffusione del virus in quel pezzo di mondo potrebbe avere effetti molto gravi. Per queste ragioni io credo che l’Europa debba dare una risposta forte e unitaria, nel pieno sostegno del governo cinese, di cui apprezziamo il lavoro straordinario condotto in questi giorni e con cui dobbiamo avere la più stretta e la più piena collaborazione”.

“Dobbiamo mettere insieme i nostri migliori scienziati – ha concluso il ministro – anche rispetto alle sfide farmaceutiche che sono in campo, e rafforzare insieme le nostre politiche di prevenzione. Insieme sono convinto che possiamo e dobbiamo farcela. Ma in questo momento serve tanta prudenza, attenzione e molto coraggio”.