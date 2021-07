Boscoreale- Info e orari apertura parchi pubblici

In questi ultimi giorni si è avuto modo di apprendere che, sia attraverso o social sia su qualche quotidiano, è stata diffusa la inesatta notizia che i parchi pubblici di via Papa Giovanni XXII e di Pellegrini, sarebbero aperti solo due giorni a settimana.

Si ribadisce che, così come comunicato lo scorso 26 giugno, i parchi pubblici di via Papa Giovanni XXII e a Pellegrini sono aperti tutti i giorni della settimana con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00. Sabato e domenica dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00.