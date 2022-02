Boscoreale – Domenica 13 febbraio torna il Mercato della Terra Vesuvio che compie quattro anni

Con l’edizione di domenica 13 febbraio, il Mercato della Terra Vesuvio compie quattro anni. E’ significativo che questo compleanno cada nella settimana che ha visto l’approvazione di un importante modifica della nostra Costituzione con l’introduzione della tutela della biodiversità e dell’ambiente tra i valori fondamentali.

Il Mercato della Terra Vesuvio, promosso dal Comune e dalla Condotta vesuviana dello Slow Food, in questi anni ha sostenuto i temi dell’agricoltura di qualità e valorizzato l’importante ruolo dei piccoli produttori a tutela della tipicità e dell’equilibrio naturale.

L’edizione di febbraio, che come sempre si svolgerà a piazza Vargas dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sarà dedicata al miele con uno specifico laboratorio che si terrà alle ore 11:00. Sui caratteristici banchetti non mancheranno i prodotti freschi di stagione come agrumi, broccoli, cavoli, torzelle e altre specialità, insieme alle produzioni artigianali di conserve, vino ed olio.

“Consolidare una manifestazione così ricca di significati e di valore per il nostro territorio, è un risultato importante che ci dà fiducia ed è utile per far conoscere a tanti nostri cittadini il lavoro dei produttori vesuviani – ha dichiarato il sindaco Antonio Diplomatico -. I temi di una corretta alimentazione, delle filiere corte in campo agricolo e della biodiversità sono oggi di straordinaria attualità”.