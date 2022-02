San Sebastiano al Vesuvio- Grazie alla casa dell’acqua risparmiati circa 54 tonnellate di pet e 290 tonnellate di co2

L’Amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio, guidata dal neo Sindaco Giuseppe Panico, di concerto con Acquatec, divulgano i dati ambientali relativi all’utilizzo della Casa dell’acqua dalla messa in esercizio ad oggi.

La struttura erogatrice sita in Piazza Luigi Palmieri, attiva 24 ore su 24, gestita da Acquatec ed inaugurata il 28 luglio 2016 ha prodotto i seguenti dati ambientali: circa 1.400.000 bottiglie non utilizzate, circa 54.000 kg di PET risparmiato e Circa 290.000 kg di CO2 non emessa.

L’acqua erogata ha una qualità certificata, non solo per la potabilità garantita dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, ma anche nel sapore, grazie ad un accurato sistema di microfiltrazione e refrigerazione. Vengono effettuati controlli frequenti registrati su un’apposita tabella affissa alla casetta, garantendo così un servizio puntuale e trasparente.

“Siamo molto soddisfatto – dichiara il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico – per il risultato ottenuto fino ad ora. Ringraziamo Acquatec per il supporto a 360°. La Casa dell’Acqua rappresenta un punto di riferimento per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Per noi è importante che il cittadino oggi abbia una maggiore consapevolezza del servizio offerto e dei benefici che da esso ne deriva, contribuendo così alla riduzione del consumo di bottiglie in plastica”.