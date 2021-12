BCP- L’impegno per una crescita sostenibile, con Arca Fondi SGR 800 nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio

Ci sentiamo responsabili del vostro futuro

La Banca di Credito Popolare persegue una strategia di crescita sostenibile orientata a soddisfare una domanda di credito sana, supportare i consumi e gli investimenti delle famiglie e delle imprese e gestire il risparmio e gli investimenti della Clientela in modo responsabile e nel rispetto dei valori che guidano la Banca.

“Oggi- come riportato in una nota dell’Ufficio Relazioni Esterne delle Banca- per dare una spinta al rilancio, bisogna intraprendere un nuovo percorso, orientato alla Sostenibilità, che comporterà una riconversione produttiva delle imprese, e in BCP siamo pronti ad accompagnare le nostre aziende nei percorsi volti al rispetto dell’ambiente e alla ricerca di soluzioni innovative e sostenibili per cogliere le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fondato sullo sviluppo verde e digitale del Paese.

Con la consapevolezza dell’importante ruolo sociale che la nostra Banca svolge sul territorio abbiamo al nostro interno avviato già da tempo processi volti alla gestione responsabile dell’energia e delle risorse naturali, e a limitare gli impatti ambientali, adottando comportamenti virtuosi e sensibilizzando i collaboratori a consumare meno e ottimizzare le risorse disponibili.

Abbiamo ridotto il consumo dei materiali preferendo l’utilizzo di quelli a basso impatto ambientale, ottimizzato l’utilizzo delle stampanti, favorito l’uso di carta riciclata e promuovendo la digitalizzazione dei processi favoriamo la dematerializzazione dei documenti. Stiamo aumentando la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e razionalizzando il numero delle auto aziendali preferendo quelle elettriche.

In più, la Banca di Credito Popolare è impegnata concretamente per l’ambiente strutturando e promuovendo iniziative che creano valore per il futuro di tutti.

Abbiamo partecipato quest’anno a M’illumino di Meno, la principale iniziativa di respiro nazionale che accompagna la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005 per sensibilizzare l’attenzione pubblica al tema ambientale, spegnendo le luci delle nostre sedi di Direzione e piantando una serie di alberi nei giardini degli stessi plessi. Per sensibilizzare anche la nostra Clientela, nell’occasione abbiamo diffuso un decalogo di 10 semplici regole da adottare per seguire uno stile di vita ecosostenibile.

Nell’ambito di una campagna per sensibilizzare i giovani alla salvaguardia dell’ambiente e al minor utilizzo della plastica, proprio prima dell’epidemia, abbiamo organizzato una manifestazione per le scuole del territorio che ha previsto la donazione di oltre 7.500 borracce in alluminio agli studenti torresi.

Tutte le iniziative rientrano nel più ampio progetto che la BCP, consapevole che la tutela ambientale costituisca un aspetto basilare nella responsabilità sociale di ogni impresa, porta avanti con l’obiettivo di rafforzare un percorso di sviluppo sostenibile sul territorio di riferimento.

Con ARCA Fondi SGR condividiamo l’attenzione al tema della sostenibilità e grazie alla consolidata sinergia, proponiamo la Gamma Fondi ESG, la soluzione che unisce, all’opportunità di un investimento finanziario, la possibilità di prendersi cura dell’ambiente e del futuro della collettività.

Questo perché la Gamma Fondi ESG investe in un fondo che pone particolare attenzione agli impatti ambientali, sociali e di governance dell’investimento finanziario, valutando i rischi di sostenibilità congiuntamente alla valutazione dei rischi finanziari.

Con Arca offriamo ai clienti l’opportunità di contribuire individualmente in forma concreta al miglioramento ambientale, sociale e di governance.

In più, con Arca Oxygen Plus facciamo rivivere le aree boschive del Parco Nazionale del Vesuvio andate distrutte con gli incendi del 2017, contribuendo a salvaguardare il nostro territorio. Questo importante intervento di piantumazione permetterà il ripristino ecologico di due aree della Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio con l’obiettivo di ricostituire l’equilibrio ecosistemico andato perduto a causa degli ultimi incendi.

Quindi duplice risultato, salvaguardare l’ambiente proponendo partner come Arca sensibili alle tematiche sostenibili e ridare al nostro territorio quanto andato perso negli incendi degli ultimi anni in uno dei luoghi significativi per la nostra comunità.”

Banca di Credito Popolare e Arca Fondi SGR hanno presieduto oggi all’evento di inaugurazione di un bosco di 800 nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio, nell’ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde, ideata e promossa da Azzero CO 2 e Legambiente.

L’iniziativa è nata nel 2018 con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa.