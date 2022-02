Barcellona – Napoli: 1-1. Pareggio prezioso al Camp Nou: la qualificazione sarà decisa al Maradona

Finisce 1-1 al Camp Nou l’andata del play off tra Barcellona e Napoli: all’iniziale vantaggio di Zielinski risponde Ferran Torres nella ripresa, dagli 11 metri. Pareggio giusto: al dominio del Barcellona, Spalletti ha opposto un Napoli ordinato e cinico, che ha subito il gol del pareggio per un rigore al limite del regolamento. Qualificazione aperta che il Napoli avrà la possibilità di giocarsi allo Stadio Diego Armando Maradona. Nota negativa l’infortunio di Anguissa.

Tabellino

Barcellona- Napoli: 1-1 (pt 0-1)

BARCELLONA: Ter Stegen, Mingueza (82′ Dest), Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, Nico Gonzalez (65′ Gavira), de Jong (65′ Busquets), Pedri, Adama Traoré (65′ Dembelè), Aubameyang (86′ Luke de Jong), Ferran Torres. All. Xavi

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Anguissa (84′ Malcuit), Elmas (84′ Mario Rui), Zielinski (80′ Demme), Insigne (72′ Ounas), Osimhen (80′ Mertens). All. Spalletti

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 29′ P. Zielinski, 59′ Torres

Note: ammoniti Anguissa, Fabian Ruiz, Meret