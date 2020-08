Afragola – Controlli della Polizia sul territorio, ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Afragola, con il supporto della Polizia Locale di Afragola, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” nei pressi del Parco Sant’Antonio, del Rione Salicelle e in via Sportiglione ad Afragola.

Nel corso dell’attività sono state identificate 113 persone di cui 10 con precedenti di polizia e sono stati controllati 5 veicoli.

In via Sportiglione sono state contestate violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida senza casco protettivo, mancanza di documenti di circolazione e mancata revisione periodica.