Venezia- Napoli: 0-2. Azzurri ad un passo dalla vetta, Osimhen vola in laguna e fa felice Spalletti

Il Napoli batte il Venezia per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Petagna. Partita controllata per tutti e 100 minuti dagli azzurri che, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche e con un palo di Osimhen, nella ripresa, oltre al dominio del campo, ritrovano la lucidità sotto rete ed i gol degli attaccanti. La vittoria di oggi riporta il Napoli ad un punto dalla vetta, in vista dello scontro diretto di sabato che potrebbe regalare a Spalletti il primo posto in campionato.

Tabellino

Venezia- Napoli: 0-2 (pt 0-1)

VENEZIA : Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Cuisance (77′ Fiordilino), Crnigoj (70′ Busio), Ampadu (77′ Nsame), Johnsen (70′ Aramu), Nani (62′ Henry), Okereke. All. Zanetti.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano (79′ Elmas), Zielinski (89′ Ghoulam), Insigne(79′ Mertens), Osimhen (89′ Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 59′ V. Osimhen, 90’+9′ A. Petagna

Note: espulso Ebuhei. Ammoniti Mario Rui, Busio, Lobotka, Ceccaroni