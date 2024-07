Napoli – Tentano di rubare un’auto, due arresti

Nello scorso pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Carmine hanno notato due soggetti che stavano armeggiando sullo sportello di un’auto in sosta.

I prevenuti, alla vista degli operatori, hanno provato a nascondersi tra i veicoli in sosta ma i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata.

Per tali motivi, gli indagati, identificati per due marocchini di 29 e 35 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato