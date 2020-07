Torre del Greco – Torna l’incubo roghi sul Vesuvio, fiamme in zona Cappella Bianchini

Torna l’incubo roghi sul Vesuvio. Un incendio è infatti scoppiato in zona Cappella Bianchini. Paura tra i residenti, con le fiamme che sarebbero arrivate a lambire le abitazioni. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, un elicottero della forestale e un canadair per domare l’incendio. Non si esclude la natura dolosa del rogo.