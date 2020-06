Torre del Greco – Targa alla memoria di Vincenzo Strino allo stadio Liguori

La proposta, presentata dal presidente dell’Associazione Sviluppo Area Porto, Carlo Esposito, è stata approvata con delibera di Giunta che ha decretato l’installazione di una targa commemorativa alla memoria di Vincenzo Strino, portiere della Turris, lustro per il calcio campano, morto a 61 anni, bandiera della squadra cittadina in cui aveva giocato per tredici stagioni e aveva auto significative esperienze a Palma Campania, Nola, Potenza e Castellammare di Stabia prima di intraprendere la carriera di tecnico.

La targa verrà installata sulla parete adiacente l’ingresso dei Distinti dello stadio comunale ‘Amerigo Liguori’ con la scritta: “Vincenzo Strino – Portiere della Turris.”