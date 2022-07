Torre del Greco – Rassegna estiva di danza a Villa Macrina: ecco il programma

“Vesuvio in danza”. È il titolo della Kermesse artistica che, da ieri sera, arricchisce di appuntamenti, il folto calendario degli eventi estivi a Torre del Greco, iniziato lo scorso weekend con la rassegna teatrale.

Si tratta del primo cartellone di manifestazioni interamente a cura di Scuole e di Associazioni di Danza del territorio cittadino che, in diverse date, si esibiranno per l’intero mese di Luglio, nell’incantevole cornice architettonica di Villa Macrina, in via Nazionale.

Un’idea ampiamente sostenuta dall’Amminiatrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alla Cultura ed Eventi, guidato dal Vicesindaco Enrico Pensati – per consentire anche ai numerosi centri di danza in città, di potersi esprime in una propria e rappresentativa Kermesse artistica.

“Siamo riusciti – le parole dell’Assessore Pensati – a mettere su un programma folto e cospicuo, che per la prima volta contempera l’organizzazione di appositi momenti ed eventi dedicati ad una disciplina importantissima, quale la danza, oggi tra le maggiori nel percorso formativo ed educativo di tanti giovani”.

A fare da eco, le dichiarazioni del sindaco, Giovanni Palomba:

“L’estate – afferma il primo cittadino – non deve rappresentare, per quanti vorranno e dovranno restare in città, un momento di solitudine e di abbandono; tutt’altro: deve trasformarsi, per tutti, in autentica occasione per riappropriarsi degli spazi e dei luoghi del proprio territorio e in opportunità di consolidamento delle relazioni sociali, attraverso la fruizione di momenti di vita collettiva e comunitaria”.

Così, ad inaugurare il calendario di danza, ieri sera, sotto la direzione organizzativa di Valentina Montanaro, la Scuola “Danza in Compagnia” A.S.D.

Seguiranno i seguenti prossimi appuntamenti:

14 Luglio: A.S.D. “Emozione Danza”;

16 Luglio: Aishanti Art Studio e Dance Forever A.S.D;

21 Luglio: A.S.D. Vizio Latino;

22 Luglio: Young Festival;

26 Luglio: Progetto Danza in Compagnia;

27 Luglio: Accademia d’ arte e musica Rachmaninoff.

Lo spettacolo del 22 Luglio, inoltre, sarà dedicato al ricordo del giovane Giovanni Guarino, prematuramente scomparso lo scorso mese di Aprile.