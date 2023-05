Torre del Greco – Presentazione libro di Monica Buonanno ‘Siamo solo sognatori abusivi’

Partire dall’esperienza di Scampia, per raccontare il percorso di riscatto di una comunità “rassegnata”, ai margini, perché permeata da stereotipi resistenti che ne impedivano il cambiamento.



Un percorso da studiare e approfondire, risultato di capacità amministrativa, ascolto dei bisogni dei territori, coprogettazione degli spazi e servizi, per comprendere quali siano le condizioni che ne hanno permesso la realizzazione.



L’Incubatore Stecca e la Fondazione Di Ruocco Francesco propongono la presentazione del libro “Siamo solo sognatori abusivi” di Monica Buonanno.



L’evento si svolgerà il 31 maggio 2023, alle ore 17.30, negli spazi esterni del complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli, nella terrazza adiacente alla Torre velica.



L’idea è quella di riflettere sull’esperienza di Scampia che ha dato origine a una collaborazione tra istituzioni e comunità e discutere di come gli interventi di politiche di rigenerazione urbana possano generare impatto economico e sociale.



Ne discuteranno con l’autrice Alessandro Di Ruocco, presidente Cda RDR S.p.a. Società Benefit, Mauro Ascione, presidente della Banca di Credito Popolare, e Massimo Perriccioli, professore ordinario di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università di Napoli Federico II.



Per l’occasione sarà allestita la mostra realizzata dagli studenti della facoltà di Architettura della Federico II che hanno sviluppato la loro visione di sviluppo concettuale dei Molini Meridionali Marzoli







L’Autrice, Monica Buonanno



Ha diretto e coordinato azioni di sviluppo occupazionale, urbano, sociale e abitativo in connessione con le direttive europee e nazionali; ha seguito le vertenze simbolo del Mezzogiorno deindustrializzato, da Whirlpool a Ericsson, da Tirrenia a Caf Italia per RFI, curando i rapporti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e con il Governo centrale; ha assistito la riqualificazione sociale e abitativa di Scampia e di Napoli Est; ha governato le politiche sociali nel corso della pandemia da Covid 19 in una delle metropoli più difficili del Paese, sempre con la massima attenzione all’equità nelle erogazioni ed alla giustizia verso le più complesse e drammatiche situazioni di povertà. È autrice di articoli e saggi sulle cause e sugli effetti della disoccupazione nelle diverse forme con particolare attenzione alla povertà abitativa, convinta dell’inadeguatezza di politiche che segmentino e ingessino servizi e misure contro le povertà in un mondo in cui le disuguaglianze sono sempre più nette.