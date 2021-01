Torre del Greco – Precipita dal balcone di casa: muore 37enne

Inizia l’anno con una tragedia a Torre del Greco: D.P., 37enne, ha perso la vita dopo essere precipitato dall’ultimo piano della sua abitazione. L’uomo, in casa con i suoi genitori, è morto sul colpo. Ancora poco chiari i motivi, con i soccorsi, che arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo. L’episodio è avvenuto in Corso Vittorio Emanuele, in zona Santa Teresa.