Torre del Greco – Politiche Sociali e Politiche Giovanili al Consigliere D’Ambrosio

La delega rimasta vacante alle Politiche Giovanili e Politiche sociali, passa al Consigliere Antonio D’Ambrosio. Una delega fuori giunta importante per il rappresentante di Movimento Popolare Torrese in due settori fondamentali per la macchina comunale torrese.