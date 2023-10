Torre del Greco – Notte Sacra: Ascom e Confesercenti esprimono la massima soddisfazione

Notte sacra, la soddisfazione delle associazioni di categoria a conclusione dell’evento celebrativo della canonizzazione di San Vincenzo Romano.

Le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti di Torre del Greco esprimono la massima soddisfazione.

Complimenti al comitato promotore e a tutti quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Grande la partecipazione dei commercianti, che hanno tenuto aperte le loro botteghe e della comunità tutta che è accorsa per vivere le strade della città animate da spettacoli, percorsi guidati ed esposizioni di vario tipo. Una grande collaborazione tra Artisti, esperti, volontari, giovani, movimenti, associazioni, parrocchie, scuole che ha dato vita ad un esperimento sociale e culturale straordinario. “Questa è la prova che i negozianti, le associazioni e la comunità sono pronti a dare il loro contributo se si creano i giusti presupposti per animare il centro commerciale e culturale della città.”- dichiarano congiuntamente i presidente delle locali Ascom e Confesercenti, Giulio Esposto e Gianmarco del Prato.- “L’amministrazione comunale, fin dall’inizio del suo mandato, ha dato vita ad un fermento culturale in grado di animare luoghi e simboli della cittá. Il nostro invito è ora a mantenere alto l’entusiasmo e continuare a promuovere notti bianche e ogni iniziativa utile a mantenere vivo questo straordinario senso di partecipazione per lo sviluppo socio economico di Torre del Greco”.