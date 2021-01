Torre del Greco – Nasconde sigarette di contrabbando in casa, denunciato 49enne

Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, hanno effettuato un controllo in via Costantinopoli presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, hanno rivenuto, occultati dietro un mobile, 190 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 3,8 kg.

L’uomo, un 49enne napoletano, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.