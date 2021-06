Torre del Greco – Minaccia commerciante di incendiargli l’edicola, arrestato 43enne

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per estorsione A. M., 43enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo ha minacciato un’edicolante del posto. Voleva del denaro e se la vittima non gli avesse consegnato i soldi avrebbe dato fuoco al suo negozio.

Il commerciante ha chiesto aiuto ai Carabinieri che sono immediatamente intervenuti e bloccato il 43enne. L’arrestato è in attesa di giudizio.