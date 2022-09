Torre del Greco – Intervento rete elettrica, prorogato il senso unico alternato in via Scappi

In considerazione della nota datata05 Settembre 2022 con la quale il Direttore Tecnico della

“E.Distribuzioni” ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, di senso unico alternato, per proroga lavori di sostituzione dei cavi elettrici in Via Scappi, già in fase di esecuzione, il

Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile,Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 3542del

05 Settembre 2022 il seguente

dispositivo di viabilità:

VIA SCAPPI – tratto compreso tra intersezione con Via Curtoli e la Scuola Montessori – senso unico alternato – dal 06 Settembre 2022,

al 12 Settembre 2022