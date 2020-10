Torre del Greco – Inizio anno scolastico, Palomba: “Vivere questa nuova esperienza con entusiasmo e serenità”

“Inizia oggi, per migliaia di ragazzi nella nostra città, un nuovo anno scolastico. Un anno certamente complesso e singolare per le note vicende legate alla diffusione epidemiologica del COVID- 19 che dallo scorso mese di marzo, purtroppo, hanno investito il mondo intero, sconvolgendo totalmente le nostre vite e modificando i nostri comportamenti; ma anche un nuovo anno ricco di sfide e di traguardi da raggiungere ed ottenere, con sacrificio e attraverso il percorso educativo dello studio.

Il mio personale augurio ai Dirigenti scolastici, al corpo docenti e a tutti i giovani, perchè vivano con la serenità e con l’entusiasmo che li caratterizza – ciascuno per il suo ruolo – questa nuova avvicente esperienza.

Auguri ragazzi! Fate tesoro di questa avventura straordinaria e apprezzate la grande ricchezza della nostra cultura.

Ad majora!”

Giovanni Palomba