Torre del Greco – Frulio in bilico, Accardo e Brancaccio pronti a subentrare

Con la mozione di sfiducia al Sindaco archiviata, la partita potrebbe ora spostarsi su ruolo del Presidente del Consiglio. Voci interne all’assise cittadina vedono in bilico la posizione di Frulio, tra i firmatari della sfiducia al Primo Cittadino. Gli stessi che hanno salvato Palomba ora potrebbero mandare “a casa” l’avvocato torrese. Determinante sarà la posizione del duo Stilo-Iacomino, ancora di salvezza per il Sindaco, ma che potrebbero ora fungere da zavorra per il Presidente del Consiglio. Già si fanno i primi nomi per il sostituto, con Ciro Accardo e Salvatore Brancaccio su tutti; quest’ultimo sarebbe in pole position in considerazione della pregressa esperienza nel ruolo. Decisiva la riunione di maggioranza in programma la prossima settimana.