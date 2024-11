Ercolano – Ruba in un’abitazione, uomo ai domiciliari

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che dispone la misura degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione GIP, su richiesta della VII sezione indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a carico di un soggetto gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e già sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto ritenuto gravemente indiziato in ordine al reato di furto in abitazione aggravato.

Nello specifico, il predetto, nello scorso mese di febbraio, si sarebbe impossessato della somma di 4.000 euro custodita in un appartamento sito in Ercolano, utilizzando violenza sulle cose.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, concretizzatesi tra l’altro nella visione delle immagini di videosorveglianza e in una serie di accertamenti, hanno permesso di ricostruire che l’indagato avrebbe forzato una porta finestra del balcone del salotto e, una volta entrato in casa, avrebbe rovistato nella camera da letto e sottratto la somma in questione, suddivisa in varie parti dell’abitazione, tra cui anche un salvadanaio.

Il provvedimento restrittivo eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.