Torre del Greco – Festività pasquali: dispositivo temporaneo di viabilità in via del Cimitero

Considerato che in occasione delle festività pasquali è presumibile ritenere maggiore il numero di cittadini che possano decidere di recarsi in visita al cimitero comunale, essendo consentito dalla normativa vigente che i luoghi di culto restino aperti, ai soli fini di sicurezza pubblica e per agevolare i controlli sugli spostamenti, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone,​ ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1455 del 01 Aprile 2021 il seguente dispositivo temporaneo di viabilità e traffico:

VIA DEL CIMITERO – Lato mare – divieto di circolazione veicolare, eccetto residenti, dal giorno 02 Aprile 2021 al giorno 04 Aprile 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

