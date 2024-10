Torre del Greco- Domani ore 10 inaugurazione del nuovo sottopasso di via Lamaria

Contemporaneamente entreranno in vigore anche i nuovi dispositivi di traffico nella zona

Sarà inaugurato domani, sabato 5 ottobre, alle ore 10, il nuovo sottopasso di via Lamaria, che renderà più funzionale l’intero asse di collegamento che dalla zona posta a ridosso del casello autostradale porta fino alla rotonda del quartiere Sant’Antonio. Sono infatti terminati anzitempo gli interventi per rendere maggiormente funzionale la viabilità nella zona, dopo la precedente inaugurazione dell’arteria che parte dall’area di via Scappi.

A partecipare alla cerimonia di inaugurazione saranno tra gli altri il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese. Sarà questa l’occasione anche per vedere in funzione la nuova rampa che da via Del Lavoro collegherà via Lamaria, oggetto di una specifica ordinanza firmata dal dirigente alla polizia municipale, Gennaro Russo, che prevede l’istituzione di una circolare a senso unico che farà sì che il traffico nell’intera area possa essere più fluido e senza continue intersecazioni, consentendo agli automobilisti di poter raggiungere la zona del quartiere Sant’Antonio direttamente dall’area dove insiste il casello autostradale impiegando pochi minuti.