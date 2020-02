Torre del Greco – Disservizi all’ufficio postale di via Nazionale, giallo sulla riapertura

Una protesta per rivendicare mesi di disservizi, i cittadini di via Nazionale hanno protestato in maniera pacifica per la riapertura dell’ufficio postale di zona. Un giallo che va avanti da più di sei mesi, da quando, cioè, una comunicazione annunciava la chiusura per lavori dello stabile. Da Luglio ad oggi un susseguirsi di avvisi che posticipavano date, provocando disservizi per i residenti della zona: “Da mesi assistiamo alla chiusura dell’ufficio postale, vogliamo sapere cosa c’è che non va, gli anziani della zona hanno problemi e non possono pagare questi disservizi” afferma un residente. Striscioni e presidi stamattina, una protesta pacifica che ha visto l’intervento della polizia per cercare di riportare la situazione alla normalità . Ufficialmente l’ufficio dovrebbe riaprire il 15 Febbraio; un condizionale d’obbligo, visto i continui rinvii,