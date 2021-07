Torre del Greco – Conferimento targhe solidarietà COVID, Palomba: “Questo è l’anima della nostra città”

Si è tenuta ieri mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo Baronale, la cerimonia di consegna di targhe di riconoscimento ad associazioni e realtà imprenditoriali e di categoria della città di Torre del Greco che si sono particolarmente distinte, per spirito ed iniziative di solidarietà, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19.

Nata su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Frulio, l’iniziativa ha inteso riconoscere un omaggio di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale per quanto svolto a beneficio dei cittadini torresi e dell’intera comunità, durante i mesi del lockdown nazionale.

Quattordici le realtà individuate: la Banca di Credito Popolare, il Comando Guardia di Finanza pronto impiego di Napoli, l’Assocoral, l’Associazione San Vincenzo dè Paoli, sez. “Tom Ricciardi”, Confcommercio Torre del Greco, la Fondazione Feola, la Ferrarelle, l’Associazione “Occhi di Claudio”,l’Associazione “Sviluppo Area Porto” l’I.R.T., la Pasticceria Mennella, José Restaurant, il Ristorante Upside down e il Ristorante “Peppe sotto al Ponte”.

A procedere alla consegna delle targhe il Presidente Frulio con queste parole:

“Un momento bello ed importante, in cui l’Istituzione incontra la città e le forze attive e proattive del territorio, oltre naturalmente a quelle economiche, per celebrare lo spirito di coesione sociale e di collaborazione civile in un momento epocale particolare che ha fatto e farà la storia di questo tempo. Ho ritenuto doveroso immaginare un’iniziativa di tal genere per dare merito a quanti nei mesi oscuri del lockdown si sono messi a disposizione della città e delle fasce di cittadini in maggiori difficoltà. Una gran bella pagina di civiltà”.

Presente alla cerimonia, anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, insieme all’assessore Giuseppe Speranza, e ai consiglieri comunali Luisa Liguoro, Alessandra Tabernacolo e Carmela Pomposo.

“Questa è l’anima della nostra città – ha dichiarato il primo cittadino – e questi sono i valori della nostra gente. Un impegno continuo e silenzioso, quello che ha animato il lavoro delle realtà alle quali abbiamo inteso riconoscere un pubblico ringraziamento per quanto operato, perché non vada dimenticato e resti come esempio di altruismo e di solidarietà per l’intero territorio”.