Torre del Greco – Commemorazione vittime crollo Ponte Morandi, cerimonia alla lapide in Corso Garibaldi

“Ci sono storie di vita che inesorabilmente si intrecciano alle vicende di una comunità, di un territorio, diventandone parte e sconvolgendone il corso degli eventi. Così è per la nostra città che, oggi, ricorda con profonda commozione e con immutato affetto i nomi di Antonio, Gerardo, Giovanni e Matteo. Torre del Greco, oggi, fa memoria della terribile tragedia, consumatasi quattro anni fa, che vide crollare nelle macerie di Ponte Morandi, i sogni, le speranze e il futuro dei suoi quattro angeli”.

Parole emozionate e profonde, quelle del sindaco Giovanni Palomba, in occasione del momento commemorativo, organizzato dall’Associazione “Sviluppo Area porto Torre del Greco”, in ricordo dei quattro giovani scomparsi a Genova, il 14 Agosto 2018.

“Questa città – ha ribadito il primo cittadino – non ha dimenticato la gravità di quella vicenda che continua a sollevare indignazione e rabbia, oltre ad una necessaria pretesa di giustizia. Il sentimento della memoria diventa, pertanto, tributo d’onore e di legittimità al sangue innocente, ingiustamente versato nella sciagura di quel crollo.

Un messaggio di solidarietà umana ed istituzionale, giunga alle famiglie ed in particolar modo ai genitori, insieme ai quali continueremo a chiedere, in ogni deputata sede, Giustizia”.

La cerimonia, tenutasi alle ore 11.36, ha avuto luogo con la deposizione di una corona di fiori bianchi, in ricordo delle quattro giovani vittime, alla base della lapide posta su corso Garibaldi.

A concludere il momento, una breve riflessione del Parroco della parrocchia di Portosalvo.