Torre del Greco/ Castellammare – Truffa ad anziani, fermato 41enne

Nella mattinata odierna il personale del Commissariato di P.S di Castellammare di Stabia e di Torre del Greco , in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Tribunale di Torre Annunziata in data 29/10/2021 ha proceduto all’arresto di R.V classe 1980 residente in Napoli gravemente indiziato del reato di truffa aggravata perpetuata in due distinte occasioni ai danni di anziani in Castellammare e in Torre del Greco. Le indagini relative al primo episodio sono state condotte dalla squadra investigativa stabiese e hanno tratto origine dalla denuncia di un’anziana vittima. L’indagato avvalendosi della complicità di altri soggetti non identificati aveva contattato la vittima telefonicamente, spacciandosi per il nipote, facendo consegnare ad un corriere gioielli per la considerevole cifra di 50000 euro. Le indagini con immagini di video sorveglianza hanno consentito di cristallizzare la consegna di una tranche dell’ingiusto profitto all’autore della truffa e di identificare lo stesso. Le risultanze investigative acquisite hanno permesso di ascrivere al medesimo soggetto un’altra truffa perpetuata a Torre del Greco il 22/10/2021 arrecando alla persona offesa un danno di 5000 euro. Gli agenti della PS di Torre del Greco visionando i filmati estrapolati dai circuiti di video sorveglianza privati e comunali, hanno individuato un motociclo avente targa straniera a bordo del quale l’indagato viene fermato e riconosciuto come soggetto della truffa