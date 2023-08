Torre del Greco – Atto di indirizzo per ampliare la curva Vesuvio dello stadio Liguori

Ampliare la curva Vesuvio, il settore dello stadio Liguori posto alle spalle di una delle due porte. È il proposito dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che è stato riportato in una delibera firmata dal vicesindaco Michele Polese. “Atto di indirizzo per la verifica della realizzazione dell’ampliamento della tribuna metallica posta sul lato corto nord-est dell’impianto sportivo Amerigo Liguori” è l’oggetto dell’atto predisposto dal dirigente ad interim Claudia Sacco, licenziato dalla giunta nella riunione svoltasi oggi pomeriggio.

I rappresentanti dell’ente ricordano come sull’argomento si siano “susseguiti alcuni incontri e tavoli di concertazione tra l’amministrazione e la tifoseria corallina, nell’ottica del coinvolgimento della cittadinanza attiva, finalizzati ad ottimizzare le risorse sportive a beneficio della collettività”. A tal fine l’esecutivo ha inteso dare il proprio indirizzo al dirigente per “porre in essere i consequenziali atti di gestione propedeutici alla verifica e successiva progettazione e realizzazione dell’ampliamento della tribuna metallica (cosiddetta Curva Vesuvio)”.