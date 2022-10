Torre del Greco – Arrestato uno spacciatore: beccato dalla Polizia in via Madonna del Principio

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Madonna del Principio un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di una banconota, stava per cedere un involucro ad una persona.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha cercato di disfarsi dell’involucro, lasciandolo cadere a terra, ma i poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 20 euro e, contestualmente, hanno recuperato l’involucro contenente circa 2 grammi di hashish.

Inoltre, presso la sua abitazione sono stati rinvenuti altri 15 involucri con circa 33 grammi della stessa sostanza e 30 euro.

C.V., 50enne corallino con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro.