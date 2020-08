Torre del Greco- Annullata rassegna eventi al Complesso SS Trinità prevista da 5 al 27 settembre

Arte, Musica e Teatro : La rassegna di eventi in programma dal 5 al 27 Settembre presso il Complesso SS Trinità è stata annullata su decisione assunta dall’Assessore alla Cultura, Enrico Pensati.

In piena sintonia con il Sindaco, Giovanni Palomba e i componenti della Giunta Municipale, la decisione scaturita a seguito delle ultime notizie che vedono la nostra città chiamata a fronteggiare la nuova diffusione di contagi da Covid – 19. Sono, infatti, nove i casi già conclamati di positività al virus e si è in attesa dell’esito di ulteriori tamponi.

La rassegna avrebbe dovuto prendere avvio, Sabato 5 Settembre con la serata inaugurale affidata alla Associazione teatrale ” Gianni Pernice ” e si sarebbe protratta secondo il calendario stilato dall’ufficio Cultura del Comune fino a Domenica 27 Settembre, alternando sul palco all’aperto appositamente allestito nello spazio antistante il Complesso della SS Trinità, diverse compagnie teatrali, musicali e di intrattenimento tra cui le associazioni, “Arkneos”, “Pietro e i suoi Burattini”, ” La Compagnia Instabile Gazebo Rosa”, “Pro Loco”, ” Gli Amici della Lirica “, ” Nuova Arcadia”, “Play and Record “, “Iacentino “, “Il Conservatorio di Benevento ” e il ” Teatro di Donna Peppa “.

Tutto però rinviato a data da destinarsi, come spiegato dall’Assessore agli Eventi, Enrico Pensati ” In questo particolare momento storico, abbiamo deciso volontariamente di evitare ulteriori momenti di contatto e di assembramento, nonostante fin dall’inizio avessimo previsto e garantito il rispetto dei diversi protocolli di sicurezza. Siamo sicuramente rammaricati, ma riteniamo questa assunta la decisione più giusta e più saggia, confortati anche dalla ampia condivisione delle diverse Associazioni che avrebbero dovuto esibirsi. A loro, – conclude Pensati – il ringraziamento del Sindaco, mio personale e di tutta l’Amministrazione per la collaborazione e la comprensione fornita “.