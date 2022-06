Torre Annunziata – Controlli sul territorio, il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personale della Polizia Locale e di un camper della Motorizzazione Civile utilizzato per le attività di controllo e verifica dei mezzi elettrici a pedalata assistita, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in largo L. Manzo, via Caracciolo, corso Vittorio Emanuele III, via Commercio e via De Simone.

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllato 48 veicoli di cui 5 ciclomotori elettrici sottoposti a sequestro amministrativo; sono state altresì contestate 21 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, circolazione di ciclomotore privo di targa e circolazione di ciclomotore privo del certificato di circolazione elevando sanzioni per 10.226 euro.

Infine, sono state controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari.