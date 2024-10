Spagna – Inondazioni a Valencia, il bilancio sale a 105 morti

Sale a 105 il bilancio delle vittime delle inondazioni a Valencia dopo il ritrovamento di altri 13 corpi, 9 dei quali all’interno di un garage. Lo riferisce l’edizione on line de El Mundo. Le ricerche delle vittime sono andate avanti per tutta la notte e la mattina, in particolare la provincia di Valencia. E’ stato emesso intanto stamattina un nuovo avviso meteo per una parte della regione di Valencia già devastata dalla tragedia di ieri.