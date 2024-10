Spagna – Alluvione a Valencia, almeno 62 morti per le piogge torrenziali

E’ salito a 62 morti il drammatico bilancio dell’alluvione che sta colpendo la Spagna, in particolare la provincia di Valencia. I soccorritori stanno usando i gommoni per recuperare residenti intrappolati dopo le inondazioni che hanno trasformato le strade in fiumi e causato gravi disagi alla circolazione. Le autorità spagnole affermano che in otto ore a Valencia è caduta la pioggia che cade in un anno. Numerose le persone ancora disperse.