Sottoposti al divieto di ritorno nel Comune di Napoli fino al 2023, denunciate due persone

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Crispi hanno notato un’auto in panne che bloccava la circolazione stradale.

I poliziotti si sono avvicinati al veicolo in avaria ed hanno notato l’agitazione dei suoi occupanti motivo per il quale li hanno controllati ed hanno accertato che due di essi erano sottoposti al divieto di ritorno nel Comune di Napoli fino al 2023.

Pertanto i due, un napoletano ed un nolano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per inottemperanza al divieto di ritorno cui sono sottoposti.