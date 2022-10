Sorrento- Tentato furto a Fiumicino: arrestata romena 36 enne

Stanotte gli agenti del Commissariato di Sorrento, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di corso Italia a Sorrento dove hanno arrestato una 36enne romena in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 12 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannata alla pena di 4 mesi di reclusione e ad una multa di 100 euro per il reato di tentato furto, commesso a Fiumicino nel 2015.