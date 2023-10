Sorrento – Si oppone al controllo, carabinieri arrestano 30enne

E’ notte a Sorrento e i carabinieri della locale stazione percorrono le strade di Sant’Antonio. Arrivati a via Rivolo, i militari notano una Bmw parcheggiata con sopra due persone appoggiate. Uno dei 2 – si tratta di M. C., 30enne di Piano già noto alle forze dell’ordine – sta fumando qualcosa, pare sia uno spinello. Inizia il controllo e il 30enne dapprima è insofferente poi si oppone energicamente alla perquisizione. Uno dei militari si fa male alla mano ed è necessario l’intervento di un’altra pattuglia. L’uomo viene arrestato e dopo una perquisizione prima personale e poi domiciliare viene trovato in possesso di alcune dosi termosaldate di sostanza stupefacente tra marijuana, hashish, cocaina e anfetamine. Rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’arrestato è in attesa di giudizio, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il militare ferito una prognosi di 10 giorni con un referto che parla di “trauma contusivo del gomito sx e mano dx”.